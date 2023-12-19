Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التأسيس لخطاب للأمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 13:12     الفئـة : الجـزائـر
التأسيس لخطاب للأمة

الجزائر - من دون أدنى شك, شكلت فترة رئاسة السيد عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, طابعا استثنائيا. أربع سنوات كانت فريدة من نوعها, ومختلفة تماما عن فترات الرؤساء السابقين. باختصار, لقد فرض الرئيس تبون أسلوبه الخاص في إدارة شؤون البلاد.

ولا يختلف اثنان على الطريقة الاستثنائية للاتصال التي تبناها رئيس الجمهورية في التواصل مع الجزائريين والجزائريات, متخذا في ذلك نمطا يتركز على عفويته المعهودة وطبيعته العادية, كسب من خلالها إعجاب ملايين المواطنين وتأثرهم به, وهم الذين التفوا حول مشروع بناء الجزائر الجديدة, لاسيما وأن الرئيس تبون نجح في كسر كل الحواجز بينه وبين شعبه, معتمدا على شخصيته التي تجمع الأخلاق والنزاهة والبساطة والصرامة والعزم, والأهم حسن القيادة.

إن الرئيس عبد المجيد تبون المتمكن من إدارة المواقف, قرر التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين.

وبداية من نهاية السنة الجارية 2023, سيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري المسمى "خطاب للأمة", وسيشكل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب, من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية.

  كما سيمثل هذا الخطاب السنوي, بالنسبة إلى الرئيس, مناسبة أيضا لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وكذا السياسة الخارجية للبلاد, دون إغفال تحديد آفاق السنة الموالية.

وبصورة استثنائية, سيكون الخطاب الموجه للأمة من قبل الرئيس تبون, نظرا لاعتباره سابقة, المقرر نهاية سنة 2023, ذو طابع خاص, لأنه سيشمل تقييما كاملا للأربع سنوات الماضية.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 13:15
كلـمات مفتـاحيــة :
التأسيس لخطاب للأمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 13:12     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.19

رئيس الجمهورية يهنئ عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية

23.12.19

رئيس الجمهورية يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشاعر والأديب عبد العزيز بن سعود البابطين

23.12.19

التأسيس لخطاب للأمة

23.12.19

رياضة: انطلاق الأيام الوطنية للفروسية بوهران

23.12.19

تاريخ "رياس البحر" وبطولات البحرية الجزائرية محور معرض بالجزائر العاصمة

23.12.19

اسبانيا: مجموعة برلمانية تتعهد بالعمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير…

الأكثــر قـراءة

23.12.18

السلم و الأمن في إفريقيا: ندوة وهران "فرصة للوقوف على ما تم قطعه من أشواط وما ينتظر من…

23.12.18

احتفالية بمناسبة الذكرى ال40 للتعاون الثنائي الجزائري-الصيني في مجال صناعة الدفاع

23.12.18

مسار وهران أثبت دوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية

23.12.18

الوزير الأول ينقل تعازي رئيس الجمهورية لأمير دولة الكويت الشقيقة

23.12.18

وهران: اختتام أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا

23.12.18

زعلاني يستقبل مديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر