زعلاني يستقبل مديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, عبد المجيد زعلاني, اليوم الاثنين, مديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر، كاترينا جوهاسنون, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وخلال هذا اللقاء، أكد السيد زعلاني حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على "تدعيم كل ما من شأنه المساهمة في ضمان حماية حقوق الطفل وترقيتها", وذلك من خلال "ضبط برامج عمل تفاعلية مع مختلف الأطراف المعنية", مشيرا في هذا السياق إلى "إدراج زيارات المراكز المتخصصة بالطفولة في الخرجات الميدانية وكذا المشاركة في كل النشاطات والورش التقييمية لواقع الطفولة في الجزائر".

وأضاف أن المجلس "يعمل، من خلال لجنته الدائمة الخاصة بالمرأة والطفل والفئات الهشة، على تناول الإطار القانوني لحقوق الطفل وواقع الطفولة بغية ترقية هذه الحقوق وحمايتها".

من جهتها, أكدت السيدة جوهاسنون --يضيف البيان-- "سعيها لإيجاد سبل التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف في إطار برنامج الشراكة 2023-2027", مشيرة إلى أن "السلطات الجزائرية اتخذت كل التدابير الرامية لضمان رفاهية الطفل من خلال سياساتها الاجتماعية المتناغمة مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية".

وبالمناسبة, اتفق الطرفان على "تنسيق الجهود ضمن فوج عمل مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجنته المختصة بحقوق الطفل ومكتب منظمة اليونيسف بالجزائر للتوصل لبنود اتفاق يضبط رزنامة عمل مشترك وفق الأولويات التي يحددها هذا الاتفاق".

وبهذا الخصوص، أشار السيد زعلاني إلى عزم المجلس على "تكثيف جهوده من خلال الزيارات التي سيشرع في برمجتها بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية على مستوى مؤسسات التعليم في الأطوار الثلاث بداية من شهر يناير 2024", وذلك بهدف "تقييم الحق في التعليم والعمل والوقوف على مدى الاهتمام في البرامج التعليمية بموضوع حقوق الإنسان".