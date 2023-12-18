الوزير الأول ينقل تعازي رئيس الجمهورية لأمير دولة الكويت الشقيقة

و أوضح نفس المصدر أنه "ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وصل اليوم إلى دولة الكويت الوزير الأول، السيد نذير العرباوي, مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, حيث استقبل من قبل أمير دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

و قد نقل الوزير الأول "تعازي رئيس الجمهورية لأخيه، على إثر وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".