الوزير الأول ينقل تعازي رئيس الجمهورية لأمير دولة الكويت الشقيقة

و أوضح نفس المصدر أنه "ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وصل اليوم إلى دولة الكويت الوزير الأول، السيد نذير العرباوي, مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, حيث استقبل من قبل أمير دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".
و قد نقل الوزير الأول "تعازي رئيس الجمهورية لأخيه، على إثر وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
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و بالمناسبة، أعرب أمير دولة الكويت عن "خالص شكره وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل"، مشيدا ب "العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين ومستذكرا مشاركته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر والدور الهام للسيد رئيس الجمهورية في إنجاح مخرجاتها"، يضيف المصدر ذاته.