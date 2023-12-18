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الجزائر-أنغولا: علاقات تقليدية وممتازة يتعين إثراءها أكثر

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 ديسمبر 2023 13:01     الفئـة : الجـزائـر

وهران  - أبرز وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنغولا أنطونيو تيتي اليوم الاثنين بوهران أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنغولا تعد تقليدية وتاريخية وممتازة "ونريد إثرائها أكثر".

وقال الوزير الأنغولي في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف على هامش الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي تحتضنها وهران: "لقد تطرقنا للعلاقات بين الجزائر وأنغولا والتي تعد علاقات تقليدية وتاريخية وممتازة".

وأضاف السيد تيتي قائلا: "لقد استعرضنا مسار علاقاتنا والآفاق التي نريد إطلاقها من أجل مواصلة إثرائها أكثر" عبر تعزيز هذه العلاقات من خلال التعاون الاقتصادي بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشار وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنغولا إلى أنه تم تناول خلال هذه المحادثات أيضا مسار وهران وهو "مسار نوليه أهمية بالغة بالنظر لإسهامه في تحليلنا كقارة إفريقية بشأن قضايا السلم والأمن".

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الجزائر-أنغولا: علاقات تقليدية وممتازة يتعين إثراءها أكثر
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 ديسمبر 2023 13:01     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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