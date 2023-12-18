وهران: استئناف أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا

وهران - استأنفت أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا اليوم الاثنين بوهران في يومها الثاني والأخير في جلسة مغلقة.

ويناقش المشاركون خلال هذه الجلسة موضوع "التحديث بشأن مشروع قرار الأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام بتفويض من الاتحاد الإفريقي منسق أ3" .

كما سيتم أيضا عرض "المشروع النهائي للدليل المتعلق بطرائق التنسيق والتعاون بين مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة".

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وقد تم في اليوم الأول من مسار وهران- 2023 , إقامة مائدتين مستديرتين رفيعتي المستوى في جلسة مغلقة حيث خصت الأولى "الذكرى السنوية العاشرة للندوة رفيعة المستوى: دور مجلس السلام والأمن والدول الثلاث في تعزيز صوت إفريقيا بشأن قضايا السلام والأمن في جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ما الذي لا يزال يتعين علينا القيام به" .

أما المائدة المستديرة الثانية رفيعة المستوى فحملت عنوان "عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا: وجهات النظر العالمية والاستجابات والتداعيات على مجموعة أ3".

للإشارة تعرف الندوة ال10 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا حضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج ممادو تانقارا والذي يرأس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي لشهر ديسمبر الجاري وكذا مفوض السلم والأمن

بالاتحاد الإفريقي المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن السفير بانكولي اديوي ووزير منتدب للشؤون الخارجية والإدماج الجهوي لجمهورية غانا ومنسق الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الدولي كواكو أمبرا تووم-ساربونغ.

كما يسجل اللقاء مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.