و كان الرئيس عبد المجيد تبون قد بعث في وقت سابق برسالة تعزية إلى ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة أمير دولة الكويت، صاحب السمو نواف الأحمد الجابر الصباح.
السيد العرباوي يتوجه إلى الكويت لنقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة أمير الدولة
أدرج يـوم : الإثنين, 18 ديسمبر 2023 08:23 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يتوجه اليوم الاثنين الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، إلى دولة الكويت لنقل تعازي رئيس الجمهورية وتعازي الشعب الجزائري لأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.