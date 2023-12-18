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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الوزير الأول يتوجه إلى الكويت لنقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 ديسمبر 2023 08:23     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يتوجه إلى الكويت لنقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الجزائر - يتوجه اليوم الاثنين الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد.

 إلى دولة الكويت لنقل تعازي رئيس الجمهورية وتعازي الشعب الجزائري لأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

آخر تعديل على الإثنين, 18 ديسمبر 2023 08:31
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الوزير الأول يتوجه إلى الكويت لنقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 ديسمبر 2023 08:23     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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