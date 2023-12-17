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المجلس الشعبي الوطني ينظم يوما برلمانيا حول "المناهج الدراسية ومناهج المستقبل" بعد غد الثلاثاء

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 19:54     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني ينظم يوما برلمانيا حول &quot;المناهج الدراسية ومناهج المستقبل&quot; بعد غد الثلاثاء

الجزائر- تنظم لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بعد غد الثلاثاء، يوما برلمانيا حول "المناهج الدراسية ومناهج المستقبل", حسب ما أورده اليوم الأحد بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء الذي تحتضنه قاعة محاضرات لولاية الجزائر, سيعرف مداخلات يلقيها أساتذة مختصون حول عدة مواضيع تتعلق باستراتيجية التربية والتعليم في الجزائر, تقييم واستشراف المناهج التربوية, بالإضافة الى علاقة المدرسة بالمجتمع.

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المجلس الشعبي الوطني ينظم يوما برلمانيا حول "المناهج الدراسية ومناهج المستقبل" بعد غد الثلاثاء
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 19:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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