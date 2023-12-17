المجلس الشعبي الوطني ينظم يوما برلمانيا حول "المناهج الدراسية ومناهج المستقبل" بعد غد الثلاثاء

الملتقى الأول للمقاولاتية بتيزي وزو: فرصة لرؤية أفضل -

شؤون دينية: اجتماع تنسيقي حول نشاط العمرة والتحضير لموسم الحج 2024 -

ملتقى وطني بتيزي وزو : إبراز جهود الدولة في مجال التشغيل والمقاولاتية وخلق المؤسسات المبتكرة -

عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من سيراليون ونيجيريا وتونس -

غزة : التقارير المتزايدة حول جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين مقلقة -

البويرة: اطلاق زيارات سياحية و ثقافية نحو عدة ولايات من الوطن -

رئيس الجمهورية يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية -

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بفلسطين توثق جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى -

تجارة: تنصيب لجنة متعددة القطاعات لمتابعة تموين السوق الوطنية -

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمن انضمام الجزائر إلى مبادرة التجارة الحرة الموجهة -

واقع التنمية الصناعية وعلاقتها بالتجارة الإفريقية محور لقاء عون بالأمين العام لزليكاف -

إتفاقية بين الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة وكناب-بنك لتخصيص برج بالعاصمة لإحتضان المؤسسات الناشئة -

ري: دربال يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية ميلة -

وفاة المجاهد بشير جداين المدعو سي البشير البوسعيدي -

إيداع شكوى ضد الكيان الصهيوني: التحقيق يسير في الإتجاه الصحيح -

حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية -

مسار وهران يهدف إلى تعزيز إتحاد البلدان الدول الإفريقية في مواجهة التحديات -

سوناطراك تشارك في فعاليات الطبعة ال31 لمعرض الإنتاج الجزائري -

الجزائر ركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية -