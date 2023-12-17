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عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من سيراليون ونيجيريا وتونس

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 19:21     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من سيراليون ونيجيريا وتونس

الجزائر- أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الأحد بوهران محادثات ثنائية مع نظرائه من كل من سيراليون ونيجيريا وتونس, حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

وقد جرت هذه المحادثات على هامش مشاركة الوزراء الأربعة في أشغال الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي تحتضنها وهران, حيث شكلت "فرصة لاستعراض علاقات التعاون والأخوة التي تجمع الجزائر بهذه الدول الشقيقة, وكذا الوقوف على التقدم المحرز في إطار مسار وهران الرامي لتوحيد صوت القارة الإفريقية وتعزيز تأثيرها بمجلس الأمن الأممي", يضيف ذات المصدر.

وفي هذا الإطار, أشاد وزراء خارجية هذه الدول ب "التزام الجزائر الدائم تجاه عمقها الإفريقي والذي يتجسد أحد أبعاده في مسار وهران وما تبلور في هذا السياق من جهود ومساعي في سبيل الدفاع عن قضايا إفريقيا وتطلعاتها على الساحة الدولية", حسب ما جاء في البيان.

آخر تعديل على الأحد, 17 ديسمبر 2023 20:22
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عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من سيراليون ونيجيريا وتونس
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 19:21     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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