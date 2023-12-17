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رئيس الجمهورية يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 18:34     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية, الفريق جبريل الرجوب، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، السيد بوعلام بوعلام، والمدير العام للأمن الداخلي، اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان.

و حضر عن الجانب الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السيد أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر، سعادة السيد فايز أبو عيطة".

آخر تعديل على الأحد, 17 ديسمبر 2023 18:57
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رئيس الجمهورية يستقبل أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 18:34     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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