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وفاة المجاهد بشير جداين المدعو سي البشير البوسعيدي

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 17:38     الفئـة : الجـزائـر
وفاة المجاهد بشير جداين المدعو سي البشير البوسعيدي

الجزائر- إنتقل المجاهد الرمز بشير جداين المدعو سي البشير البوسعيدي، إلى رحمة الله، أمس السبت عن عمر ناهز ال91 سنة، حسب ما علم، يوم الأحد، من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

الفقيد, من مواليد 27 أكتوبر 1932 ببني بوسعيد بولاية تلمسان, التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955, وسنه لم يتجاوز ال22 سنة, بالمنطقة الأولى, الناحية الثانية من الولاية الخامسة التاريخية وكله عزيمة وإصرار وبروحه التي تتوق إلى تحرير الوطن من براثن الغدر وهيمنة وظلم واستبداد العدو الفرنسي.

و قد جعل انضباطه وفطنته وقوة تدبيره في التخطيط والتنفيذ, قيادة جيش التحرير الوطني تعينه نائبا للقائد سي برمضان في معركة بوسدرة التي جرت وقائعها في 20 يناير 1957 والتي استشهد فيها 64 مجاهدا, ليرقى فيما بعد إلى رتبة ملازم أول.

و لقد ترك الفقيد إرثا معنويا من تجليات نضاله الثوري, وخصائص قيم المجاهد التي ظلت ترافقه في إدارة حياته الأسرية ومحيطه الاجتماعي والمشهود له برباطة الجأش وصدقية التعاطي في كل القضايا التي يعرفها عنه ويشهد بها إخوانه من المجاهدين وكل من عرفوه عن قرب, مثلما أشارت إليه الوزارة.

و أمام هذا المصاب الجلل --يضيف البيان-- يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, السيد العيد ربيقة, إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة, سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد روحه بواسع الرحمة والرضوان ويسكنه جنة الخلد.

آخر تعديل على الأحد, 17 ديسمبر 2023 19:01
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وفاة المجاهد بشير جداين المدعو سي البشير البوسعيدي
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 17:38     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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