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الجزائر "ركيزة أساسية" في دعم القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 16:14     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر &quot;ركيزة أساسية&quot; في دعم القضية الفلسطينية

الجزائر- أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، يوم الأحد، أن الجزائر تعد "الركيزة الأساسية" في دعم القضية الفلسطينية وهي "الأقدر على التأثير الإيجابي" في مسار نضال الشعب الفلسطيني.

و قال الرجوب في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة أداها إلى مقر القيادة العامة للكشافة الاسلامية الجزائرية, أن الجزائر تعمل على "تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني وتسعى جاهدة من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

و أضاف أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة هو "محاولة لكسر الإرادة الفلسطينية"، مشيرا الى أن الفلسطينيين "سيجتازون هذه المرحلة الصعبة بفضل مساندة الجزائر وعلى رأسها رمز كبرياء هذا الشعب ووارث مسيرة الثورة الجزائرية, الرئيس عبد المجيد تبون".

و بعد أن ثمن الدور "البارز والمحوري" الذي لعبته الجزائر في مناصرة القضية الفلسطينية وكل حركات التحرر في العالم, أكد السيد الرجوب أن "الجزائر، شعبا وحكومة، تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية جزائرية".

من جانب آخر، أشار الرجوب الى أنه تم التوافق، باسم الحركة الكشفية الفلسطينية، مع القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية, عبد الرحمان حمزاوي، حول "إمكانية التواصل المباشر مع أهلنا في قطاع غزة لمساعدتهم على تجاوز الظروف العصيبة التي يمرون بها جراء العدوان الوحشي الصهيوني".

من جانبه، جدد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية في كل مراحلها التاريخية، معلنا في ذات السياق عن "فتح المجال أمام مختلف فئات المجتمع الجزائري للقيام بمبادرات تضامنية بكل الإمكانيات المتاحة لفائدة سكان قطاع غزة".

آخر تعديل على الأحد, 17 ديسمبر 2023 16:27
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الجزائر "ركيزة أساسية" في دعم القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الأحد, 17 ديسمبر 2023 16:14     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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