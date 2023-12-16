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تنصيب السيدة أمال زموري مديرة عامة بالنيابة لجريدة المجاهد

  أدرج يـوم : السبت, 16 ديسمبر 2023 11:17     الفئـة : الجـزائـر
تنصيب السيدة أمال زموري مديرة عامة بالنيابة لجريدة المجاهد

الجزائر - أشرف الأمين العام لوزارة الإتصال، مختار خالدي، بتكليف من وزير الإتصال، السيد محمد لعقاب، أمس الجمعة، على تنصيب السيدة، أمال زموري، مديرة عامة بالنيابة لجريدة المجاهد، حسب ما أفاد به، يوم السبت، بيان للوزارة.

و أوضح المصدر ذاته, أنه "تم تنصيب السيدة زموري على رأس جريدة المجاهد خلفا للسيد, محمد كورسي, حيث جرى التنصيب بمقر جريدة المجاهد وسط حضور صحفيي هذه المؤسسة وطاقمها الإداري والتقني".

و في كلمة له بالمناسبة, ذكر الأمين العام لوزارة الاتصال, أن تعيين المسؤولة الجديدة لهذه الجريدة العريقة, "يأتي بغرض إعطاء نفس جديد لجريدة المجاهد وكذا مواصلة مسار تطوير قطاع الاتصال".

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كما دعا في ذات السياق, إلى "الارتقاء أكثر بالأداء الاعلامي لهذه الجريدة الرمز, وتقديم خدمة عمومية ذات نوعية, مع ضرورة تكثيف جهود الجميع للحفاظ على استقرار المؤسسة وتقديم الأفضل".

و أشار ذات البيان إلى أن "السيدة زموري تعد من قدماء صحفيي جريدة المجاهد ولها خبرة في المجال تفوق الـ30 سنة".

آخر تعديل على السبت, 16 ديسمبر 2023 11:30
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب السيدة أمال زموري مديرة عامة بالنيابة لجريدة المجاهد
  أدرج يـوم : السبت, 16 ديسمبر 2023 11:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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