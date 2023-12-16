تنصيب السيدة أمال زموري مديرة عامة بالنيابة لجريدة المجاهد

و أوضح المصدر ذاته, أنه "تم تنصيب السيدة زموري على رأس جريدة المجاهد خلفا للسيد, محمد كورسي, حيث جرى التنصيب بمقر جريدة المجاهد وسط حضور صحفيي هذه المؤسسة وطاقمها الإداري والتقني".
و في كلمة له بالمناسبة, ذكر الأمين العام لوزارة الاتصال, أن تعيين المسؤولة الجديدة لهذه الجريدة العريقة, "يأتي بغرض إعطاء نفس جديد لجريدة المجاهد وكذا مواصلة مسار تطوير قطاع الاتصال".
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كما دعا في ذات السياق, إلى "الارتقاء أكثر بالأداء الاعلامي لهذه الجريدة الرمز, وتقديم خدمة عمومية ذات نوعية, مع ضرورة تكثيف جهود الجميع للحفاظ على استقرار المؤسسة وتقديم الأفضل".
و أشار ذات البيان إلى أن "السيدة زموري تعد من قدماء صحفيي جريدة المجاهد ولها خبرة في المجال تفوق الـ30 سنة".