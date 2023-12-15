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لقاء لهياكل المرأة والأسرة لحركة البناء الوطني بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 ديسمبر 2023 13:37     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- تم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة تنظيم لقاء لهياكل المرأة والأسرة لحركة البناء الوطني، وهذا تحت إشراف رئيس الحركة, عبد القادر بن قرينة.

وفي كلمة له بالمناسبة, دعا السيد بن قرينة المرأة الى الانخراط أكثر في الحياة السياسية, وهذا بالنظر --كما قال-- الى "الدور الريادي" الذي تضطلع به في كافة المجالات.

وضمن نفس المنحى, أكد السيد بن قرينة على أهمية ولوج المرأة إلى عالم المقاولاتية لاستغلال "فضاءات إشراك المرأة التي فتحها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، في هذا المجال".

وأضاف أن حزبه "يشجع المرأة على الدخول إلى هذا العالم بقوة, خصوصا وأن رئيس الجمهورية يعتبره اليوم واحدا من أولويات الجزائر الجديدة".

وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن تنخرط المرأة أكثر فأكثر في الجمعيات والمنظمات بهدف "تطوير وترقية المجتمع المدني وتفعيله، لا سيما في مناطق الهضاب العليا والصحراء".

كما اعتبر السيد بن قرينة أن سنة 2024 "ستمكن من إرساء دعائم الأمن الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على كل المستويات لاستكمال بناء الجزائر الجديدة".

من جانب آخر، أشار رئيس الحركة الى "المؤامرة التي تحاك ضد الجزائر بسبب مواقفها المبدئية والتاريخية التي تنصر الشعوب  المدافعة عن حقوقها وتنخرط مع حركات التحرر ضد الهيمنة الغربية والاستعمار بكل أشكاله, وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية".

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لقاء لهياكل المرأة والأسرة لحركة البناء الوطني بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 ديسمبر 2023 13:37     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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