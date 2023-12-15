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مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة على ثلاثة مشاريع قوانين

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 ديسمبر 2023 11:54     الفئـة : الجـزائـر
مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة على ثلاثة مشاريع قوانين

الجزائر- اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, لدراسة التعديلات المقترحة عرلى ثلاثة مشاريع قوانين, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي, خصصت أشغاله لدراسة التعديلات المقترحة على "مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة, مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني".

وأضاف أن المكتب "أحال التعديلات التي استوفت الشروط القانونية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ولجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لدراستها مع مندوبي أصحابها".

وعقب ذلك, نظر المكتب في "الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه, ثم أرسل ما استوفى منها الشروط المطلوبة إلى الحكومة".

كما تضمن جدول الأعمال "تحديد تواريخ تنظيم أيام برلمانية وعددا من المسائل المتفرقة"، وفقا لذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة على ثلاثة مشاريع قوانين
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 ديسمبر 2023 11:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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