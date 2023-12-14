وأوضح المصدر ذاته أنه "استنادا إلى تقرير مفتشية الوزارة بتاريخ اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، قرر وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، إنهاء مهام السيد محمد كورسي الرئيس المدير العام لمؤسسة المجاهد وتعيين السيدة آمال زموري مديرة عامة بالنيابة، وهذا القرار ساري المفعول بدءا من اليوم".
وزير الاتصال ينهي مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة المجاهد
أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 18:43 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - قرر وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة المجاهد، السيد محمد كورسي، وتعيين السيدة آمال زموري مديرة عامة بالنيابة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.
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