وزير الاتصال ينهي مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة المجاهد

الجزائر - قرر وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة المجاهد، السيد محمد كورسي، وتعيين السيدة آمال زموري مديرة عامة بالنيابة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.