رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين، السيد محمود عباس، تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين المحتلة، محمود عباس، تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان السافر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال".

وتم ذلك "خلال استقبال خص به، اليوم، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، السيد جبريل الرجوب، حيث أعرب المسؤول الفلسطيني عن عظيم الشكر وبالغ تقدير الدولة الفلسطينية، قيادة وحكومة وشعبا، لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري على موقف الجزائر الثابت والأصيل في دعم القضية الفلسطينية".

كما "ثمن عاليا الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية ووجاهة جهوده ومساعيه من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".