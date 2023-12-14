Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين

  أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 18:22     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين، السيد محمود عباس، تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين المحتلة، محمود عباس، تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان السافر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال".

وتم ذلك "خلال استقبال خص به، اليوم، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، السيد جبريل الرجوب، حيث أعرب المسؤول الفلسطيني عن عظيم الشكر وبالغ تقدير الدولة الفلسطينية، قيادة وحكومة وشعبا، لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري على موقف الجزائر الثابت والأصيل في دعم القضية الفلسطينية".

كما "ثمن عاليا الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية ووجاهة جهوده ومساعيه من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

آخر تعديل على الخميس, 14 ديسمبر 2023 19:17
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين
  أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 18:22     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.14

وزير الاتصال ينهي مهام الرئيس المدير العام لمؤسسة المجاهد

23.12.14

رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين

23.12.14

إيرلندا تدعو لفرض العقوبات وحظر السفر على المستوطنين الصهاينة المتورطين في العنف ضد…

23.12.14

رئيس الجمهورية يزور أجنحة معرض الانتاج الجزائري في طبعته ال31

23.12.14

ضرورة تبني تنظيم اقتصادي جديد لتحسيس وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين على دعم الرياضة

23.12.14

جلب موارد مالية جديدة وعدم الاعتماد على إعانات الدولة فقط 

الأكثــر قـراءة

23.12.13

الجزائر تدعو جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة

23.12.13

صدى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 ساهم في تدويل قضية تقرير مصير الجزائر بشكل "قوي"

23.12.13

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة للأسئلة الشفوية

23.12.12

التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الاتصال و وزارة النقل

23.12.13

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

23.12.13

اللجنة القانونية لمجلس الأمة: اجتماع حول إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي