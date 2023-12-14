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وزير الاتصال يستقبل سفير دولة الكويت بالجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 17:23     الفئـة : الجـزائـر
وزير الاتصال يستقبل سفير دولة الكويت بالجزائر

الجزائر - استقبل وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب, اليوم الخميس, سفير دولة الكويت بالجزائر, السيد محمد الشبو, حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين تناولا خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال".

وفي هذا الإطار --يضيف البيان-- "تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود للتفعيل الميداني لآليات التنسيق والتعاون الإعلامي بين الجزائر والكويت" من خلال "تحيين الاتفاقية الإعلامية الموقعة في الكويت بتاريخ 20 أبريل 2008 وتجديد البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي الموقع بالكويت في 2013 للسنوات المقبلة".

كما يتم تفعيل هذه الآليات أيضا من خلال "تشكيل اللجنة الفنية الإعلامية المشتركة المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي لسنوات 2013-2014-2015", وفقا للمصدر ذاته.

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وزير الاتصال يستقبل سفير دولة الكويت بالجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 17:23     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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