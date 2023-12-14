Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد ربيقة يستقبل الكاتب الصربي فيكتور لازيتش

  أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 15:32     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، الكاتب ورجل القانون الصربي، فيكتور لازيتش، حيث تناول اللقاء العلاقات الجزائرية -الصربية وسبل تدعيمها، خاصة في المجالات العلمية والأكاديمية.  

وبالمناسبة، أكد السيد ربيقة أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية " نوعية ومميزة"، مذكرا بالمواقف "الثابتة والقوية" للرئيس اليوغسلافي الراحل جوزيف تيتو الذي كانت له --كما قال-- "مواقف ثابتة وقوية جدا تجاه الثورة الجزائرية".

وأشار الوزير الى وجود "خطوات مهمة" اتخذت في مجال ترقية التعاون بين الجزائر وصربيا، مضيفا أن التاريخ "يحفظ لهذه الدولة بأنها كانت الأولى من بين الدول الأوروبية التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة ودعمت الثورة بالوسائل السياسية والدبلوماسية والمادية وبالسلاح"، مؤكدا أن قطاعه "يأمل في تخليد مآثر الثورة وأصدقائها من خلال أعمال علمية وأكاديمية".

من جهته، أكد السيد لازيتش احترامه الكبير لتاريخ الجزائر ولتطلعات بلاده في تعزيز علاقاتها مع الجزائر، معربا عن أمله في أن "تتوسع هذه العلاقات وتتقوى أكثر فأكثر مستقبلا".

وكشف عن إعداد كتاب جديد بعنوان "الثورة الجزائرية في الصحافة الصربية"، مشيرا إلى أن هذا الكتاب الذي سيتم نشره مطلع سنة 2024 سيكون "مصدرا هاما للمؤرخين والمهتمين بالثورة الجزائرية"، بالإضافة الى تخصيص جناح دائم للثورة الجزائرية في متحف الكتاب الذي يديره ببلغراد.

للإشارة، فإن هذا اللقاء جرى بحضور ممثلين عن منظمات الأسرة الثورية الذين نوهوا بالدعم الكبير الذي قدمه شعب يوغسلافيا (سابقا) للثورة الجزائرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد ربيقة يستقبل الكاتب الصربي فيكتور لازيتش
  أدرج يـوم : الخميس, 14 ديسمبر 2023 15:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.14

روايتان جزائريتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر 2024"

23.12.14

برنامج ثري ومتنوع للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة

23.12.14

الزيارات الأخيرة لرئيس الجمهورية أكدت تلاحم الشعب مع التوجهات الجديدة للجزائر

23.12.14

نظام معلوماتي لمتابعة تسيير وإزالة النفايات المنزلية

23.12.14

السيد ربيقة يستقبل الكاتب الصربي فيكتور لازيتش

23.12.14

حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص و إصابة 341 آخرين خلال أسبوع

الأكثــر قـراءة

23.12.12

التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الاتصال و وزارة النقل

23.12.13

المديرية العامة للأمن الوطني تفتح مسابقة توظيف

23.12.11

رئيس الجمهورية يستقبل الأمينة العامة لحزب العمال

23.12.12

وزير الشؤون الدينية يشارك في المنتدى الإسلامي العالمي ال19 بموسكو

23.12.11

السيد بوغالي يؤكد أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ السيادة المطلقة

23.12.11

الذكرى الـ63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960: نشاطات تاريخية بالمتحف المركزي للجيش