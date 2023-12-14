السيد ربيقة يستقبل الكاتب الصربي فيكتور لازيتش

وبالمناسبة، أكد السيد ربيقة أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية " نوعية ومميزة"، مذكرا بالمواقف "الثابتة والقوية" للرئيس اليوغسلافي الراحل جوزيف تيتو الذي كانت له --كما قال-- "مواقف ثابتة وقوية جدا تجاه الثورة الجزائرية".
وأشار الوزير الى وجود "خطوات مهمة" اتخذت في مجال ترقية التعاون بين الجزائر وصربيا، مضيفا أن التاريخ "يحفظ لهذه الدولة بأنها كانت الأولى من بين الدول الأوروبية التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة ودعمت الثورة بالوسائل السياسية والدبلوماسية والمادية وبالسلاح"، مؤكدا أن قطاعه "يأمل في تخليد مآثر الثورة وأصدقائها من خلال أعمال علمية وأكاديمية".
من جهته، أكد السيد لازيتش احترامه الكبير لتاريخ الجزائر ولتطلعات بلاده في تعزيز علاقاتها مع الجزائر، معربا عن أمله في أن "تتوسع هذه العلاقات وتتقوى أكثر فأكثر مستقبلا".
وكشف عن إعداد كتاب جديد بعنوان "الثورة الجزائرية في الصحافة الصربية"، مشيرا إلى أن هذا الكتاب الذي سيتم نشره مطلع سنة 2024 سيكون "مصدرا هاما للمؤرخين والمهتمين بالثورة الجزائرية"، بالإضافة الى تخصيص جناح دائم للثورة الجزائرية في متحف الكتاب الذي يديره ببلغراد.
للإشارة، فإن هذا اللقاء جرى بحضور ممثلين عن منظمات الأسرة الثورية الذين نوهوا بالدعم الكبير الذي قدمه شعب يوغسلافيا (سابقا) للثورة الجزائرية.