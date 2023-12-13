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اللجنة القانونية لمجلس الأمة: اجتماع حول إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 19:00     الفئـة : الجـزائـر
اللجنة القانونية لمجلس الأمة: اجتماع حول إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي

الجزائر - عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة, اليوم الأربعاء, اجتماعا حول إثبات عضوية عضو جديد بالمجلس, بعنوان الثلث الرئاسي, حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة السيد محمد العيد بلاع, رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي قد خصص لـ"الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 23-415 المؤرخ في 26 نوفمبر 2023 الذي يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة, وكذا الأسانيد القانونية المتعلقة بإثبات عضوية العضو الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في مجلس الأمة بعنوان المعينين ضمن الثلث الرئاسي لمدة ست سنوات".

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها في الموضوع لعرضه للمصادقة في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم غد الخميس, وفقا للإجراءات الخاصة بذلك.

آخر تعديل على الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 19:15
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اللجنة القانونية لمجلس الأمة: اجتماع حول إثبات عضوية عضو جديد بعنوان الثلث الرئاسي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 19:00     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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