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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 16:55     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الجزائر - ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر من 29 فيفري إلى 2 مارس 2024، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر، من 29 فيفري إلى 02 مارس 2024".

آخر تعديل على الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 17:03
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 16:55     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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