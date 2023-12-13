وهران تحتضن الأحد والاثنين الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم  والأمن في إفريقيا

الجزائر - تحتضن مدينة وهران يومي الأحد والاثنين أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا, للنظر في أفضل السبل من أجل تحقيق الهدف المشترك, المتمثل في "دبلوماسية إفريقية فعالة ومتميزة ذات تأثير من أجل استتباب الأمن والاستقرار في القارة", حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصدر دبلوماسي.

وتشارك الجزائر في ندوة وهران-2023 بصفتها بلدا مضيفا ومبادرا بهذا الموعد, من جهة, وعضوا وافدا لمجلس الأمن من بين الأعضاء الإفريقيين الثلاثة, من جهة أخرى.

وستجمع هذه الطبعة - وفق ذات المصدر - "أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والأعضاء الإفريقيين الحاليين والأعضاء الجدد والمنتهية عهدتهم لدى مجلس الأمن الدولي وكذا جمهورية غيانا التعاونية, كممثل عن أمريكا اللاتينية والكاريبي بمجلس الأمن, في إطار الآلية المسماة بالأعضاء الإفريقيين الثلاثة+1 (1+A3), بالإضافة الى ممثلي لجنة الاتحاد الافريقي ومنظمة الامم المتحدة ومؤسسي وأصدقاء وشركاء الندوة" التي تحتفل هذه السنة بمرور عقد على تأسيسها والذي يصادف استحداث مجموعة الأعضاء الإفريقيين الثلاثة في مجلس الأمن.

لقد سعت ندوة وهران, طبعة تلو الأخرى, إلى تزويد الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي, ب"خريطة طريق و رؤية واضحة لأفضل السبل" من أجل تحقيق الهدف المشترك, المتمثل في دبلوماسية إفريقية "فعالة, متميزة, متحدة, وذات تأثير من أجل استتباب الأمن والاستقرار في إفريقيا", بما في ذلك في إطار عملية صنع القرار في مجلس الأمن.

و اكد المصدر الدبلوماسي على ان الجزائر ستسعى إلى المساهمة بشكل فعال في هذا المسعى القاري من خلال ولايتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025 .

و أوضح ان الهدف الأول والرئيسي يتمثل في "الانضمام إلى الإخوة الإفريقيين من أجل تعزيز الكتلة الإفريقية لدى أعلى هيئة دولية متعددة الأطراف تختص بالسلم والأمن, لتحقيق خطوات جديدة نحو السعي إلى استكمال الرؤية الإفريقية للآباء المؤسسين للمنظمة القارية والعمل سويا من أجل إسماع وجهة نظر إفريقيا, على النحو الواجب, بغرض إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية".

للتذكير, فإن الطبعة التاسعة للندوة, المنعقدة بوهران من 7 إلى 9 ديسمبر 2022, ناقشت من بين مواضيعها, مشروع دليل بشأن سبل التنسيق بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي والأعضاء الإفريقيين الثلاثة في مجلس الأمن, الذي سوف يقدم للاعتماد خلال هذه الدورة العاشرة.

وفرضت الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا نفسها, بعد عشر سنوات من تأسيسها بمبادرة من الجزائر, كمنصة أساسية للنقاش والتفكير حول مسائل السلم والأمن في القارة, وذلك في سعي دؤوب من أجل تعزيز العمل الإفريقي المشترك.

ومنذ جلسته الافتتاحية نهاية عام 2013, شكل هذا الحدث السنوي فضاء إفريقيا مكرسا لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأعضاء الإفريقيين الثلاثة في مجلس الأمن وأعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي, من أجل إسماع صوت إفريقيا لدى مجلس الأمن والدفاع بفعالية عن المواقف الإفريقية المشتركة حول المسائل المتعلقة بالسلم والأمن على الصعيدين الدولي والقاري.

و أرست الطبعة الأولى لهذه الندوة, التي انطلقت على نطاق ضيق يشمل رئيس مجلس السلم والأمن والأعضاء الإفريقيين الجدد والمنتهية عهدتهم لدى مجلس الأمن وكذا الجزائر بصفتها بلدا مضيفا ورئيسا للندوة, أسس التنسيق الوثيق بين الأعضاء الإفريقيين الثلاثة في مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي, بالإضافة إلى الإنشاء الرسمي لمجموعة الأعضاء الإفريقيين الثلاثة في مجلس الأمن ووضع آلية للتنسيق بالتناوب بينهم.

علاوة على ذلك, ساهمت الطبعة الأولى في إنشاء آلية "الترويكا" لمجلس السلم والأمن الإفريقي بأديس أبابا و إنشاء المجموعة الإفريقية بنيويورك وتكريس التنسيق الدوري بين الأعضاء الإفريقيين في مجلس الأمن وترسيم بعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة, لتشكل أمانة مجموعة الأعضاء الإفريقيين في مجلس الأمن, الى جانب إعداد مسودة حول طرق التنسيق بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والأعضاء الإفريقيين الثلاثة بمجلس الأمن.

وقد تم لاحقا اعتماد نتائج هذه الدورة في بيان لمجلس السلم والأمن في ختام دورته ال418, كما تمت الموافقة على إضفاء الطابع المؤسساتي على الندوة باعتبارها نشاطا سنويا للاتحاد الإفريقي من خلال بيان مجلس السلم والأمن في ختام دورته ال478, تبعا لتوصية دورتها الثانية المنعقدة في وهران من 9 إلى 11 ديسمبر 2014.

البيان ذاته تضمن ايضا تقرير توسيع نطاق مشاركة مجلس السلم والأمن في الندوة, وذلك بإدراج خمسة أعضاء يمثلون المناطق الخمس للقارة, بالإضافة إلى الرئاسة الشهرية للمجلس, كما تم تكريس مشاركة جميع أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي في أشغال ندوة وهران.

يشار الى انه وبعد ثلاث طبعات في كل من زامبيا وكينيا والغابون, عادت الدورة الثامنة للندوة إلى وهران, من 2 إلى 4 ديسمبر 2021, حيث اتسمت بقرارين هامين يتمثلان في تعيين مدينة وهران كمقر دائم للندوة, تقديرا للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز الروابط بين الأعضاء الإفريقيين الثلاثة لدى مجلس الأمن الاممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي, و إضفاء الطابع "المؤسساتي" على الندوة باعتبارها "مسار وهران", طبقا للقرار رقم 815 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في دورته ال35, الذي اعتمد مخرجات الدورة الثامنة للندوة.