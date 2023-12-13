إرهابي يسلم نفسه بإن قزام وتوقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

الجزائر - سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بإن قزام وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني, خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه و"في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 ديسمبر 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وأضاف أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بإن قزام بالناحية العسكرية السادسة, وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة, في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

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وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 47 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 10 قناطير و38 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب, فيما تم ضبط 68213 قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 126 شخصا وضبطت 21 مركبة, 70 مولدا كهربائيا, 33 مطرقة ضغط و770 قنطارا من خام الذهب والحجارة".

كما تم "ضبط كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف 40 شخصا آخر وضبط 9 بنادق صيد, 4 مسدسات آلية, 60737 لتر من الوقود, 305 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة, 14 قنطارا من مادة التبغ و11676 وحدة من مختلف المشروبات, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".