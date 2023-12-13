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توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية مغربية لاختراقهم المياه الإقليمية الجزائرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 13:06     الفئـة : الجـزائـر
توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية مغربية لاختراقهم المياه الإقليمية الجزائرية

الجزائر - تمكنت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية, صبيحة أول أمس الاثنين, خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية, من توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية مغربية على متن دراجة مائية قاموا باختراق حدود المياه الإقليمية الجزائرية، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر نفسه أنه "خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية، قامت صباح يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 في حدود الساعة الثامنة وأربعون دقيقة 08:40، وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، بتوقيف ثلاثة (03) أشخاص على متن دراجة مائية قاموا باختراق حدود مياهنا الإقليمية الغربية على بعد حوالي سبعة (07) أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي"، مشيرا الى أن "التحقيقات الأولية التي لا تزال متواصلة أفضت إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية".

وأضاف البيان أن هذه العملية "تؤكد مرة أخرى مدى الجاهزية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لأفراد الجيش الوطني الشعبي، خاصة في هذه المنطقة البحرية الحدودية التي تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية''.

آخر تعديل على الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 13:31
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توقيف ثلاثة أشخاص من جنسية مغربية لاختراقهم المياه الإقليمية الجزائرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 13:06     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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