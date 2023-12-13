اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

الجزائر - ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول، في قراءة أولى، بالدراسة والبحث، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :

"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، اجتماعا للحكومة، تناول، في قراءة أولى، بالدراسة والبحث، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وبغية تكييف الإطار القانوني ذي الصلة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

ويهدف النص المقترح إلى تحيين التشريعات المتعلقة بالتأمينات وترقية حوكمة هذا القطاع وخاصة من خلال تعزيز وظيفة الضبط، فضلا عن وضع الأساس القانوني للتأمين التكافلي والتكيف مع التطورات التي يعرفها نشاط التأمين.

كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار غير المشروع بها.