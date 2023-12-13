Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 12:51     الفئـة : الجـزائـر
اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

الجزائر - ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول، في قراءة أولى، بالدراسة والبحث، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :

"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، اجتماعا للحكومة، تناول، في قراءة أولى، بالدراسة والبحث، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالتأمينات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وبغية تكييف الإطار القانوني ذي الصلة مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

ويهدف النص المقترح إلى تحيين التشريعات المتعلقة بالتأمينات وترقية حوكمة هذا القطاع وخاصة من خلال تعزيز وظيفة الضبط، فضلا عن وضع الأساس القانوني للتأمين التكافلي والتكيف مع التطورات التي يعرفها نشاط التأمين.

كما درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بهدف تدعيم جهود الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار غير المشروع بها.

هذا ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي موجه لإنجاز مشاريع عمومية تنموية تكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية في تعزيز نوعية الخدمة العمومية الجوارية والتكفل بانشغالات المواطنين، وذلك انسجاما مع التعليمات السامية للسيد رئيس الجمهورية".

آخر تعديل على الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 13:08
كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 ديسمبر 2023 12:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.13

الأمطار والبرد يفاقمان من مأساة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة

23.12.13

كرة القدم داخل القاعة 2024 (تحضيرات): نقل وديتي الجزائر أمام جمهورية الدومينيك الى قاعة…

23.12.13

إعلام فلسطيني : 40 شهيدا في غارات صهيونية على خان يونس جنوبي غزة

23.12.13

صيرفة إسلامية: تمويلات البنك الوطني الجزائري تجاوزت 10 مليار دج

23.12.13

استصلاح الأراضي الفلاحية : وزارة الفلاحة اتخذت جميع الإجراءات لتسوية الملف مع نهاية يناير…

23.12.13

إرهابي يسلم نفسه بإن قزام وتوقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

الأكثــر قـراءة

23.12.11

رئيس الجمهورية يستقبل الأمينة العامة لحزب العمال

23.12.11

الذكرى الـ63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960: نشاطات تاريخية بالمتحف المركزي للجيش

23.12.11

إيطاليا مستعدة لدعم كل المبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات مع الجزائر

23.12.11

السيد بوغالي يؤكد أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ السيادة المطلقة

23.12.11

الأمينة العامة لحزب العمال تؤكد على ضرورة تحصين الجزائر في ظل وضع عالمي تميزه التقلبات…

23.12.11

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشباب