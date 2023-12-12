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التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الاتصال و وزارة النقل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 19:10     الفئـة : الجـزائـر
التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الاتصال و وزارة النقل

الجزائر - وقع وزير الاتصال, السيد محمد لعقاب، ووزير النقل، السيد محمد لحبيب زهانة, اليوم الثلاثاء، اتفاقية إطار تتعلق باستفادة الصحفيين الرياضيين من تخفيضات في النقل الجوي الخارجي لتغطية المنافسات الرياضية الإفريقية، وهذا في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المعلن عنها يوم 3 ديسمبر 2023 بمناسبة احتفالية جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الاتصال.

وأوضح نفس المصدر أنه بموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد, "تستفيد وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المنافسات الرياضية الإفريقية من تخفيضات على النقل الجوي الخارجي تصل نسبتها الى 50 بالمائة خارج الرسوم، شريطة أن يكون هذا التخفيض مرتبطا بتقديم تكليف بمهمة صادر عن وسائل الإعلام المعنية بتغطية الحدث أو النشاط".

كما "تلزم الاتفاقية وسائل الإعلام الوطنية المستفيدة من التخفيضات على النقل الجوي بإبراز دور الخطوط الجوية الجزائرية في ضمان تغطية المنافسات الرياضية وترقية حق الجمهور في الحصول على الأخبار الرياضية من مصدرها وفي حينها", يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 19:14
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التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الاتصال و وزارة النقل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 19:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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