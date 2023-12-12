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السيد مقرمان يقوم بجولة في ثلاث دول أوروبية لعقد مشاورات سياسية ثنائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 17:52     الفئـة : الجـزائـر
السيد مقرمان يقوم بجولة في ثلاث دول أوروبية لعقد مشاورات سياسية ثنائية

الجزائر - يقوم الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، منذ أمس الاثنين، بجولة في ثلاث دول أوروبية قصد عقد مشاورات سياسية ثنائية، حسب ما افاد به بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وشرع السيد مقرمان بحسب البيان، في زيارة إلى بلجيكا قصد ترأس الدورة الرابعة للمشاورات السياسية الثنائية، مناصفة مع رئيسة لجنة مجلس الإدارة بالنيابة لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، ثيودورا جنتزيس، حيث شكلت المناسبة "فرصة لتثمين عراقة العلاقات الجزائرية-البلجيكية ولاستعراض واقع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وتم الاتفاق بالمناسبة يضيف ذات المصدر، على التنسيق ل"ضبط خارطة عمل تهدف بالأساس الى تحقيق نقلة نوعية في عديد المجالات المتعلقة بالتعاون الثنائي وبرمجة زيارات ثنائية من الجانبين".

وجاء في البيان أنه "تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي افرزت تطابقا في بعض المواقف، بما فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية وتكثيف الجهود الدولية الكفيلة باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ونصرة قضيته بإقامة دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

كما كان للأمين العام لقاء مع كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة باللجوء والهجرة، نيكول دي مور، الذي كان مناسبة لتثمين مستوى التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزه، وفقا لما تقتضيه المصلحة المشتركة.

وأوضح البيان ان هذه الزيارة المصادفة للذكرى ال63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، سمحت بمشاركة السيد مقرمان في الاحتفال الذي نظمته قنصلية الجزائر العامة ببروكسل لفائدة أعضاء الجالية الوطنية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ، "تم بمناسبتها استذكار أهمية هذه المحطة التاريخية في مسار الثورة التحريرية المجيدة والتأكيد على حرص السلطات العليا لرعاية مصالح الجالية الوطنية بالخارج، في إطار التطبيق المتواصل للأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 17:55
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السيد مقرمان يقوم بجولة في ثلاث دول أوروبية لعقد مشاورات سياسية ثنائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 17:52     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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