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المجلس الشعبي الوطني: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل سفيرة النرويج بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 15:53     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل سفيرة النرويج بالجزائر

الجزائر - استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، رابح بوثلجة، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة النرويج بالجزائر، تيريز لوكن غيزيل، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وخلال هذا اللقاء، استعرض السيد بوثلجة "واقع العلاقات الثنائية وسبل الرقي بالتعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني وفي عديد المجالات"، منوها بمستوى "الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة، والتي تعززت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك والشركة النرويجية إكوينور".

كما تطرق رئيس اللجنة إلى "الحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار لرجال الأعمال والشركات القادمة من الخارج"، داعيا إلى "خلق شراكات متبادلة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي واستغلال الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين للمضي نحو آفاق واعدة".

وبالمناسبة، ثمن السيد بوثلجة "دعم النرويج وانتخابها لصالح تولي الجزائر منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة 2024-2025".

من جهتها، ثمنت سفيرة النرويج "مستوى العلاقات التي تربط البلدين اللذين يتقاسمان العديد من النقاط المشتركة ويدافعان عن نفس المبادئ في القانون الدولي"، مستنكرة في ذات المنحى "ما يحدث في غزة من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في إصدار قرار لوقف إطلاق النار".

وعلى صعيد آخر، أبدت السيدة غيزيل "استعداد بلادها لتقاسم تجربتها مع الجزائر على شتى الأصعدة"، مركزة بشكل خاص على "مشاريع إنجاز المحطات العائمة لتحلية مياه البحر باستخدام تكنولوجيا متطورة".

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المجلس الشعبي الوطني: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل سفيرة النرويج بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 15:53     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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