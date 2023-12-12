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مسراتي تشارك بالولايات المتحدة في الدورة ال10 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 13:58     الفئـة : الجـزائـر
مسراتي تشارك بالولايات المتحدة في الدورة ال10 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الجزائر - تشارك رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, السيدة سليمة مسراتي, في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية, حسب ما أفاد به بيان للسلطة, اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, السيدة سليمة مسراتي تشارك على رأس "وفد رفيع المستوى" في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بأتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية, وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان أن السلطة "ستنظم على هامش أشغال هذه الدورة, نشاطا حول الشبكة الجزائرية للشفافية +نراكم+, قصد عرض النموذج المعتمد في كيفية تشبيك السلطة العليا مع فعاليات المجتمع المدني لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وكتجربة فضلى للجزائر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته".

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مسراتي تشارك بالولايات المتحدة في الدورة ال10 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 ديسمبر 2023 13:58     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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