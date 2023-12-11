الأمينة العامة لحزب العمال تؤكد على ضرورة تحصين الجزائر في ظل وضع عالمي تميزه التقلبات والأزمات المتزايدة

الجزائر- أكدت الأمينة العامة لحزب العمال, السيدة لويزة حنون, اليوم الاثنين, على ضرورة تحصين الجزائر في ظل وضع عالمي تميزه التقلبات والأزمات المتزايدة.

وعقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية, قالت السيدة حنون في تصريح صحفي, أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى "الوضع الداخلي في البلاد من كل جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الأوضاع في محيطنا الإفريقي وكيفية تحصين الجزائر وتمكينها من المقاومة والصمود أمام هذا الوضع العالمي الذي تميزه التقلبات والأزمات المتزايدة".

إقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يستقبل الأمينة العامة لحزب العمال

وشددت ذات المسؤولة على أن "الجزائر مستهدفة بسبب مواقفها وتقاليدها وتاريخها ووضعها", مبرزة أهمية "التفكير في كل الوسائل السياسية التي تصونها وتحميها من كل التحرشات الخارجية".

وأضافت أن لقاءها مع رئيس الجمهورية سمح أيضا بالتطرق إلى "حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية وتعقيداتها على المستوى الإقليمي والجهوي وإسقاطاتها على المستوى الدولي", منوهة بالتزامات الجزائر، دولة وشعبا، تجاه الشعب الفلسطيني.