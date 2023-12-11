إيطاليا مستعدة لدعم كل المبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات مع الجزائر

وهران - أعرب نائب الوزير الإيطالي للمؤسسات و"صنع في إيطاليا" فالنتينو فالنتيني اليوم الاثنين بولاية وهران عن استعداد بلاده "لدعم كل المبادرات سواء في مجال صناعة السيارات أو مبادرات أخرى التي من شأنها تطوير العلاقات بين الجزائر وإيطاليا".

وأبرز السيد فالنتينو فالنتيني في كلمته بمناسبة مراسم تدشين مصنع السيارات لعلامة "فيات" الإيطالية بالمنطقة الصناعية ببلدية طفراوي التي أشرف عليها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أنه "جد مسرور بتواجد الشركات الايطالية بالجزائر وسنعمل على دعم مثل هذه المبادرات سواء في مجال صناعة السيارات أو مبادرات أخرى من شأنها تطوير العلاقات بين البلدين".

وذكر ذات المسؤول بأن إيطاليا شرعت في تجسيد مخطط لتطوير علاقات التعاون مع إفريقيا يسمى "مخطط ماتيي" "انطلاقا من الجزائر باعتبارها بوابة إفريقيا".

من جهته أكد المدير العام لمجموعة "ستيلانتيس" التي تتبع لها علامة "فيات" كارلوس تافريز أن مجموعته تقترح على الزبائن الجزائريين تسعة أنواع من المركبات وعلامتين من السيارات "فيات" و"أوبال", لافتا الى أنه "لحد الآن تم استيراد 75 ألف مركبة من نوع فيات و3000 أخرى من نوع أوبال".

وكانت مجموعة "ستيلانتيس" قد أعلنت أن الطاقة الإنتاجية الأولية لمصنع سيارات "فيات" لطفراوي تقدر ب 60 ألف سيارة سنويا في المرحلة الأولى وستصل إلى 90 ألف مركبة سنويا في مرحلة ثانية.

وسينتج المصنع ثلاثة أنواع من السيارات (موديلات) إلى غاية سنة 2026 فيما سينطلق إنتاج النوع الرابع في سنة 2029.

وقد سمح هذا المشروع باستحداث 500 منصب عمل في 2023 ليرتفع إلى 1.200 منصب خلال العام المقبل و2.000 منصب أخر في آفاق 2026 بالإضافة إلى 1.600 منصب غير مباشر إلى غاية 2026 .

وأبرز كارلوس تافريز بأن الجزائر ليست سوق مزدهر فحسب وإنما منصة إستراتيجية للتصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط .