Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السيد بوغالي يؤكد أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ السيادة المطلقة

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 19:57     الفئـة : الجـزائـر
السيد بوغالي يؤكد أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ السيادة المطلقة

 الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, اليوم الاثنين من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس, أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 "أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ الحرية الكاملة والسيادة المطلقة", حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأبرز السيد بوغالي المتواجد في بيونس آيرس للمشاركة, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الأرجنتين, السيد خافيير ميليي، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 "أكدت استمرار ثورة نوفمبر المظفرة والتفاف الشعب حول جيش التحرير الوطني وتمسكه بمبادئ بيان أول نوفمبر وإبطال كل طرح لا يكرس مبدأ الحرية الكاملة والسيادة المطلقة".

وبعد أن أشار إلى أن شعارات "الجزائر للجزائريين" و"الجزائر مسلمة مستقلة" لا تزال "تدوي في الأفق ولا تزال إلى اليوم منهلا للقيم والعبر يستلهم منها أحرار العالم", ذكر السيد بوغالي بأثر تلك المظاهرات حين دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني القرار الداعي لتصفية الاستعمار واعتبار إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ومناقضا لميثاق الأمم المتحدة.

وخلص السيد بوغالي في ختام كلمته إلى التأكيد على أن "الرسالة المقدسة التي ورثتها الأجيال عن المجاهدين والشهداء تبقى مسؤولية ثقيلة يجب تلقينها مع كل ما تعنيه من قيم ومبادئ, لا سيما تلك المتعلقة بنصرة القضايا العادلة والشعوب المضطهدة وحفاظا كذلك على الذاكرة الوطنية والتاريخ المجيد لثورتنا المظفرة".

كلـمات مفتـاحيــة :
السيد بوغالي يؤكد أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ السيادة المطلقة
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 19:57     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.11

الأمينة العامة لحزب العمال تؤكد على ضرورة تحصين الجزائر في ظل وضع عالمي تميزه التقلبات…

23.12.11

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عنصر متميز في قطاع الفلاحة

23.12.11

إيطاليا مستعدة لدعم كل المبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات مع الجزائر

23.12.11

السيد بوغالي يؤكد أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبطلت كل طرح لا يكرس مبدأ السيادة المطلقة

23.12.11

السيد بلعريبي يتفقد مشروع المدينة الإعلامية "ميديا سيتي"

23.12.11

رئيس الجمهورية يستقبل الأمينة العامة لحزب العمال

الأكثــر قـراءة

23.12.06

حقوق الإنسان: الجزائر مستعدة لتكثيف جهودها لمواءمة ترسانتها القانونية الوطنية وتكييفها مع…

23.12.06

مكتب مجلس الأمة الموسع يضبط مشروع الجدول الزمني للجلسات العلنية القادمة

23.12.07

مظاهرات 11 ديسمبر 1960 مناسبة لإستلهام القوة والعزيمة لمواصلة بناء الجزائر الجديدة

23.12.07

المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد…

23.12.07

المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة

23.12.07

دعوة إلى إستغلال الأرشيف التاريخي بالجزائر و خارجها للإستفادة مما يحتويه