المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية من أخطار الكوارث غدا الثلاثاء

الجزائر - يواصل المجلس الشعبي الوطني، غدا الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.