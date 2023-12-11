وأوضح المصدر ذاته أن "أشغال هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا، ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون لتتواصل المناقشة حول هذا النص ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، يليها رد ممثل الحكومة على تساؤلات النواب".
المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية من أخطار الكوارث غدا الثلاثاء
أدرج يـوم : الإثنين, 11 ديسمبر 2023 18:06 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يواصل المجلس الشعبي الوطني، غدا الثلاثاء، أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.
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