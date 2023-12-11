الذكرى الـ63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960: نشاطات تاريخية بالمتحف المركزي للجيش

الجزائر - احتضن المتحف المركزي للجيش, اليوم الاثنين, نشاطات تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى الـ63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن هذه النشاطات التي نظمت تحت شعار "مظاهرات 11 ديسمبر 1960: ملحمة شعب أراد الحياة"، تندرج في إطار "الاهتمام والمحافظة على التاريخ والذاكرة الوطنية من خلال إحياء مختلف الأعياد والمناسبات الوطنية والمحطاتالتاريخية".

وخلال هذه التظاهرة الاحتفالية, تم تنظيم ندوة تاريخية استهلت بعرض شريط وثائقي بعنوان "الثورة التحريرية: استراتيجية النصر" ليتم بعدها "تقديم مداخلات وشهادة حية لمجاهد عايش الحدث قبل تدشين معرض للصور المخلدة لهذهالمحطة التاريخية الهامة في ثورتنا التحريرية المظفرة".

وعرفت هذه الاحتفالية "حضور السيدة زوبيري خيرة, أرملة الفقيد المجاهد العقيديوسف الخطيب, حيث تم عرض صور متعلقة بالولاية التاريخية الرابعة وقطع أسلحة خاصة بالمجاهد المرحوم يوسف الخطيب تم تسليمها إلى وزارة الدفاع الوطني من طرف أرملة المرحوم بناء على توصية شخصية منه قبل وفاته وذلك قصد عرضها في المتحف المركزي للجيش".

وفي "ختام هذه التظاهرة، وباسم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, تم تكريم أرملة الفقيد المجاهد العقيد يوسف الخطيب, تقديرا لهذه المبادرة التي من شأنها الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقل قيمها الأصيلة في البطولة ونكران الذات والتضحية من أجل الوطن للأجيال المتلاحقة وعرفانا لهذه الشخصية الوطنية التاريخية ومكانتها المتميزة في ثورتنا التحريرية المباركة", يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.