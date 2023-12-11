مظاهرات 11 ديسمبر 1960: محطة لاستحضار انصهار الشعب الجزائري في مواجهة المستعمر

الجزائر - أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الاثنين, أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تعد محطة متجددة مع التاريخ يتم خلالها استحضار تضحيات الشعب الجزائري وانصهاره في مواجهة غطرسة المستعمر الفرنسي.

وكتب رئيس مجلس الأمة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "11 ديسمبر 1960 محطة متجددة مع التاريخ ومع الذاكرة الجماعية للأمة، نستحضر فيها عظيم تضحياتنا والتفاف الشعب الجزائري وانصهاره في مجابهة عجرفة المستعمر وتغطرسه والتحرر من أغلاله واستعباده، والتصميم على تدوين اسم الجزائر في سجل الأمم الحرة والمستقلة".