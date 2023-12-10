بوغالي يسلم رسالة من رئيس الجمهورية الى الرئيس الأرجنتيني الجديد

الجزائر- سلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، اليوم الاحد, رسالة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الى الرئيس الجديد لجمهورية الأرجنتين, السيد خافيير ميليي، عبر له فيها عن استعداد الجزائر لمواصلة التعاون مع الأرجنتين في شتى المجالات, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر, أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سلم، خلال مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين بالعاصمة بيونس ايرس, رسالة من رئيس الجمهورية الى نظيره الارجنتيني "هنأه فيها على الثقة التي وضعت في شخصه من قبل الشعب الأرجنتيني وتمنى له التوفيق في ولايته الرئاسية".

كما عبر الرئيس تبون لنظيره الارجنتيني عن "استعداد الجزائر لمواصلة تعاونها مع الأرجنتين في شتى المجالات".

للإشارة، فإن السيد بوغالي كان قد حل أمس السبت بالعاصمة بيونس أيرس ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الأرجنتين.