رئيس الجمهورية: 11 ديسمبر 1960 لحظة نستمد منها العزيمة على نهج الشهداء والمجاهدين

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن إحياء الذكرى الـ 63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 تعد "لحظة نستمد منها العزيمة والاقتداء بنهج الشهداء والمجاهدين في نكران الذات لنواصل معا بجهود الجميع تنمية البلاد".

وقال رئيس الجمهورية في رسالة له عشية إحياء الذكرى الـ 63 المخلدة لمظاهرات 11 ديسمبر 1960: "إننا ونحن نستحضر المشاهد التاريخية العظيمة لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، ننحني أمام تضحيات الشعب الجزائري في هذه الذكرى الخالدة، في لحظة نستمد منها العزيمة والاقتداء بنهج الشهداء والمجاهدين في نكران الذات لنواصل معا بجهود الجميع تنمية البلاد".

وأضاف في ذات السياق: "هي جهود آلينا على أنفسنا أن لا تنقطع وأن لا تثنيها تحديات مقاومة التغيير حتى تحقيق الأهداف التي تعهدنا بها وجعلناها أولويات ميدانية، سواء تعلق الأمر بالنموذج الجديد للإنعاش الاقتصادي والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية، وضمان شروط الحياة الكريمة أو تعلق الأمر بحفظ مكانة ودور الجزائر إقليميا ودوليا".

كما أبرز "الخطوات المتقدمة التي سمحت لبلادنا بفتح الآفاق الواسعة للتنمية المستدامة وتكريس روح المواطنة والعيش الكريم وبترسيخ أقدامها كشريك محوري موثوق يحظى بتقدير كبير لإسهاماته الصادقة الجوهرية في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وفي سياق ذي صلة، شدد رئيس الجمهورية على أن إحياء الذكرى "يأتي في مرحلة متعددة الرهانات تواجهها بلادنا بإرادة مخلصة وقوية بعد استكمال المنظومة المؤسساتية"، وهي رهانات --مثلما قال-- "نخوضها بتسخير جهود الدولة لبناء اقتصاد ناجع وتنافسي والارتقاء بالحياة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن".

وذكر ببطولات المناضلين والمجاهدين الذين كان يحدوهم مع اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 "إيمانهم بالنصر على استعمار استيطاني وعلى آلة عدوانه المدججة بأفتك أسلحة التقتيل والتدمير، والتي أمعنت في سياسة الأرض المحروقة بأبشع صورها".

وأكد الرئيس تبون أن "نفس إرادة الحياة والتحرر لا يمكن وأدها بفظائع القصف وبشاعة التدمير وخطط التهجير الإجباري وسيناريوهات التطهير العرقي التي يتمادى فيها الاحتلال الصهيوني ضد أشقائنا في فلسطين المحتلة وبجرائم الإبادة وجرائم الحرب التي يستمر في ارتكابها منذ شهرين في قطاع غزة".

وخلص رئيس الجمهورية في رسالته الى القول: "سيكتب التاريخ كل من يقف وراء هذه الفظائع في عداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية".