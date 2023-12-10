المجلس الأعلى للشباب ينظم "القمة الوطنية للشباب والمشاركة السياسية" خلال ديسمبر الجاري

الجزائر - ينظم المجلس الأعلى للشباب, خلال ديسمبر الجاري, "القمة الوطنية للشباب والمشاركة السياسية"، الرامية إلى تسليط الضوء على مستوى وفعالية المشاركة السياسية للشباب في الجزائر والجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لضمان تفعيل دورهم وإشراكهم بشكل إيجابي في الحياة السياسية للبلاد, حسب ما أفاد به, اليوم الأحد, بيان لذات الهيئة.

ويندرج تنظيم هذه القمة التي ستجري أشغالها تحت شعار"بالقيادة والابتكار، نساهم في صناعة القرار", في إطار تجسيد البرنامج السنوي للمجلس الأعلى للشباب, "النابع من رؤيته المسطرة للفترة 2023-2033, في محورها الاستراتيجي المتعلق بترقية وتمكين الشباب في الحياة العامة"، وكذا "تبعا لمخرجات مختلف اللقاءات التي عقدها المجلس على المستوى المحلي والوطني, لاسيما الطبعة الثانية من منتدى شباب الجزائر المنظم مؤخرا بولاية وهران".

وستجمع هذه القمة --حسب توضيحات المجلس-- شباب الجزائر المشارك في الحياة السياسية الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، من كامل التراب الوطني وكذا الجالية الوطنية بالخارج, وهذا من أجل "الحوار والنقاش حول واقع وآليات مشاركة الشباب في الحياة السياسية بعد الاصلاحات الدستورية التي جاء بها دستور نوفمبر2020".

وستنظم هذه الفعالية عبر مرحلتين, ستشهد الأولى منها "تنظيم 6 مجموعات تفكير موضوعاتية يوم 12 ديسمبر 2023 , تدور حول واقع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وآليات تعزيزها، حيث تضم كل مجموعة 15 شابا مشاركا في الحياة السياسية لتبادل الآراء والأفكار, على أن تتوج بإعداد تقارير حول واقع مشاركة الشباب في الحياة السياسية والإعلان عن تنظيم فعالية كبرى تسمى القمة الوطنية للشباب والمشاركة السياسية".

أما المرحلة الثانية المنظمة يوم 19 من نفس الشهر, فستعرف --مثلما أشار إليه المصدر ذاته-- تنظيم "القمة الوطنية للشباب المشارك في الحياة السياسية"، حيث "من المتوقع حضور 2500 شابا".

وستتضمن هذه المرحلة التي سترتكز أشغالها على نتائج ومخرجات المرحلة التي سبقتها, تنظيم ثلاث جلسات حوارية مفتوحة, الغاية منها "مناقشة التحديات والقضايا ذات الصلة بمشاركة الشباب في الحياة السياسية"، وذلك بغرض "استعراض الممارسات الفضلى والصعوبات التي تعترضهم، إلى جانب إبراز الفرص المتاحة والتحديات المستقبلية لتمكين الشباب من المشاركة السياسية، وتقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بدعم وتشجيع الشباب على الانخراط فيها", يضيف البيان.

وفي هذا السياق, ذكر المجلس الأعلى للشباب بأن الجزائر شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات "جريئة وملموسة" في مسعاها من أجل "تعزيز دور الشباب للمشاركة في تسيير الشأن العام المحلي والوطني"، حيث تعتبر هذه الخطوات "ترجمة حقيقية لمساعي السيد رئيس الجمهورية, الرامية إلى بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب وترتكز إلى جملة الإصلاحات الدستورية عبر استكمال بناء الصرح المؤسساتي ووضع الآليات الدستورية والقانونية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية، على أساس المشاركة الفعالة للمواطنين والمجتمع المدني والجالية الجزائرية في الخارج".

وقد تجسد هذا الهدف --يتابع البيان--من خلال العديد من الآليات على غرار إنشاء المجلس الأعلى للشباب وتعديل القانون العضوي للانتخابات.