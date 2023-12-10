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مجلس الأمة: اجتماع تنسيقي للوفد البرلماني المشارك في أشغال الاتحاد البرلماني الافريقي

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 16:51     الفئـة : الجـزائـر
مجلس الأمة: اجتماع تنسيقي للوفد البرلماني المشارك في أشغال الاتحاد البرلماني الافريقي

الجزائر - ترأس نائب رئيس مجلس الأمة، السيد أحمد خرشي، اليوم الأحد وبتكليف من رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، اجتماعا تنسيقيا للوفد المشترك عن غرفتي البرلمان المشارك في أشغال الدورة ال 80 للجنة التنفيذية والمؤتمر ال 45 للاتحاد البرلماني الافريقي المزمع انعقادهما ما بين 11 و15 ديسمبر بأبيدجان (كوت ديفوار)، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر ان هذا الاجتماع تم بحضور ممثل مديرية افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، السيد خليفي عبد النور.

وستتولى هذه الدورة بالنقاش والدراسة إضافة الى المسائل التنظيمية والمالية مواضيع تخص مكافحة اللاأمن والإرهاب باعتبارهما عوامل لعدم الاستقرار السياسي والركود، ترقية التجارة البينية الافريقية بهدف تنفيذ اجندة التكامل الإقليمي الافريقي، وتعزيز دور المرأة الافريقية من أجل تحفيز التجارة البينية الافريقية.

وأشار نفس البيان، إلى أن الوفد المشترك عن غرفتي البرلمان الجزائري يتشكل من نائب رئيس مجلس الامة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، أحمد خرشي، بصفته رئيسا للوفد ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، هجيرة عباس، وأعضاء مجلس الامة خماياس عمر، بوسدراية فيصل و بوحويتة قرمش فيروز الى جانب النائبان وسيلة الطيب وزكية بوقطوشة.

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مجلس الأمة: اجتماع تنسيقي للوفد البرلماني المشارك في أشغال الاتحاد البرلماني الافريقي
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 16:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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