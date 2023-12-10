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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 14:28     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون, اليوم الأحد, اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول عروضا تخص عدة مشاريع وقطاعات، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

ويتناول اجتماع مجلس الوزراء "وضعية صوامع تخزين الحبوب، مصنع الإسمنت بالجلفة، ومشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيض، متابعة مشروعي إنجاز المدينة الإعلامية (دزاير ميديا سيتي)، الخط المنجمي للسكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات ووضعية محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى دراسة معطيات توازن تموين الأسواق الوطنية''، وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 10 ديسمبر 2023 14:36
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 14:28     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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