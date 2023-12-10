بوغالي يحل بالعاصمة بوينس آيرس للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب

و أوضح المصدر ذاته, أنه "كان في استقبال السيد بوغالي لدى وصوله إلى مطار العاصمة, ممثلون عن السلطات الأرجنتينية وسفارة الجزائر بهذا البلد".

و "ينتظر أن تجري مراسم تنصيب الرئيس خافيير ميلي, اليوم بمقر البرلمان الأرجنتيني, وذلك بحضور عديد ممثلي الدول والحكومات", يضيف ذات البيان.