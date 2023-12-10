و أوضح المصدر ذاته, أنه "كان في استقبال السيد بوغالي لدى وصوله إلى مطار العاصمة, ممثلون عن السلطات الأرجنتينية وسفارة الجزائر بهذا البلد".
و "ينتظر أن تجري مراسم تنصيب الرئيس خافيير ميلي, اليوم بمقر البرلمان الأرجنتيني, وذلك بحضور عديد ممثلي الدول والحكومات", يضيف ذات البيان.
بوغالي يحل بالعاصمة بوينس آيرس للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب
أدرج يـوم : الأحد, 10 ديسمبر 2023 12:36 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- وصل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، ليلة السبت إلى الأحد، إلى عاصمة جمهورية الأرجنتين، بوينس آيرس، للمشاركة، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، السيد خافيير ميلي، حسب ما أفاد به، يوم الأحد، بيان للمجلس.