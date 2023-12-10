بوغالي يحل بالعاصمة بوينس آيرس للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب -

مصر: بدء عمليات الإقتراع في اليوم الأول من الإنتخابات الرئاسية -

مالية: فايد يترأس إجتماعا مع إطارات القطاع -

إتصالات الجزائر تعلن عن تخفيضات هامة في أسعار إستضافة المواقع الإلكترونية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية -

كاراتي دو (رابطة الكاراتي للشباب بفينيسيا): الجزائرية بودراع تحرز الميدالية البرونزية -

إنطلاق أعمال الدورة ال21 من منتدى الدوحة بمشاركة عطاف ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية -

آلاف المتظاهرين يحتشدون في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الصهيوني عن غزة -

فلسطين: 17 شهيدا وعشرات الجرحى في غارات عنيفة للإحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة -

البرلمان العربي ينتقد إستخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة -

كأس الكونفدرالية/إتحاد الجزائر- فيوتشر: الفوز من أجل إقتطاع تأشيرة التأهل -

الرابطة الأولى موبيليس: شبيبة الساورة تنفرد بالوصافة و وفاق سطيف يعود من بعيد -

التنوع الثقافي واللغوي في الجزائر مصدر قوة -

الطبعة الرابعة للأكاديمية الدولية للسباق الموجه: سيطرة جزائرية لدى كل الفئات -

ميناء بجاية: نسبة نمو ب48 بالمائة بنهائي الخشب -

دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد محور ورشة تفاعلية بالجزائر العاصمة -

مشروع المعبرين الحدوديين الجزائري و الموريتاني : نسبة تقدم الأشغال فاقت 99 بالمائة -

الهلال الأحمر الجزائري ينظم احتفالية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتطوع -

فلسطين: شهداء وجرحى ومفقودون في سلسلة غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة -

توالي ردود الفعل والإدانات الدولية بعد فشل مجلس الأمن في المصادقة على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة -