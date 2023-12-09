جبهة المستقبل تعقد مؤتمرها الثالث في يناير المقبل

وأوضح نفس المصدر أنه تم تحديد أيام 11 و 12 و 13 يناير المقبل لانعقاد المؤتمر الثالث للحزب بالجزائر العاصمة تحت شعار "نلتزم لنستطيع".
وخلال انعقاد اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الثالث للحزب, تحت إشراف رئيس الحزب، عبد العزيز بلعيد, تم "عرض مختلف وثائق المؤتمر من مشاريع برنامج الحزب والمراجع الفكرية والقانون الأسـاسي للحزب".
وبالمناسبة --يضيف البيان-- ثمن الحاضرون "المواقف السيادية والشجاعة للسيد رئيس الجمهورية والحنكة الدبلوماسية والمواقف الثابتة للدولة والشعب الجزائري في نصرة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وفي ذات الشأن, نددت جبهة المستقبل ببشاعة الممارسات الصهيونية وهمجية هذا الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني.
كما دعا الحزب الشعب الجزائري إلى "التجند أكثر والالتفاف حول مؤسسات الجمهورية, وعلى رأسها مؤسسة الجيش الشعبي الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية الساهرين على حماية سيادة ووحدة التراب الوطني".