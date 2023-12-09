عطاف يمثل رئيس الجمهورية في أشغال منتدى الدوحة ال21 -

كل العوامل متوفرة لتحقيق هدف 3 ملايين هكتار من المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب -

قرار رئيس الجمهورية بتخفيض تكلفة الاشتراك في خدمتها الاخبارية : وأج تدعو مسؤولي أو ممثلي الصحافة الوطنية الى التقرب من مصالحها -

انطلاق الطبعة الثانية للأيام السينمائية لفيلم التراث بالعاصمة وفلسطين ضيف شرف -

وزير الداخلية يشرف على تنصيب خلية تقنية لمتابعة البرامج المقترحة ضمن البرنامج التكميلي لولاية تندوف -

صالون سيبسا أفريكا فود: توقيع خمسة اتفاقات بين متعاملين جزائريين وسنغاليين بداكار -

وهران: افتتاح الطبعة ال9 لمنتدى القدس تحت شعار فلسطين: الريشة والحرف والثقافة -

الرئيس الفلسطيني ينتقد استخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار بوقف العدوان الصهيوني على غزة -

المياه المستعملة المصفاة : ضرورة بلوغ هدف استغلال 60 بالمائة من الكميات المسترجعة -

دعم مشاريع الابتكار والبحث العلمي: اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات و مجمع سونلغاز -

فتح عدة نقاط لتسويق منتوج السمك بأربع ولايات -

إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف مكسب هام -

بحث علمي: نحو إعداد استراتيجية شاملة للبحث والابتكار تستجيب للأولويات الوطنية -

مظاهرات 9 ديسمبر 1960 بعين تموشنت: الشرارة التي أجهضت زيارة الجنرال ديغول ومخططاته -

الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي تحت وطأة الانتهاكات والخروقات -

بوغالي يمثل رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد هذا الأحد -

السيد سايحي يجدد دعم الدولة لتطوير البحث العلمي في مجال الصحة -

صناعة الأدوية: السيد عون يستقبل بتونس من طرف رئيس الحكومة التونسي -

اللجنة الوزارية للفتوى تؤكد اصطفافها خلف قرارات رئيس الجمهورية الداعمة للقضية الفلسطينية -