وتعلم وكالة الأنباء الجزائرية أنه يتعين على المستفيدين من هذا الإجراء الذي أقره السيد رئيس الجمهورية التوقيع على دفتر الشروط الخاص بذلك تحسبا لإبرام عقد الاشتراك في شريط الخدمة الاخبارية المتواصلة عن طريق البوابة الإلكترونية للوكالة (خدمة أون لاين).
قرار رئيس الجمهورية بتخفيض تكلفة الاشتراك في خدمتها الاخبارية : "وأج" تدعو مسؤولي أو ممثلي الصحافة الوطنية الى التقرب من مصالحها
أدرج يـوم : السبت, 09 ديسمبر 2023 17:12 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر- تبعا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بتخفيض تكلفة الاشتراك للحصول على شريط الخدمة الاخبارية لوكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة (22 أكتوبر) الذي تم احياؤه يوم 3 ديسمبر 2023 من خلال إشرافه على حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف, فإن وكالة الأنباء الجزائرية تدعو مسؤولي أو ممثلي الصحافة الوطنية للتقرب من مصالح مديريتها للتسويق للاستفادة من هذا الإجراء.
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