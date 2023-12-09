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اللجنة الوزارية للفتوى تؤكد اصطفافها خلف قرارات رئيس الجمهورية الداعمة للقضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : السبت, 09 ديسمبر 2023 08:16     الفئـة : الجـزائـر
اللجنة الوزارية للفتوى تؤكد اصطفافها خلف قرارات رئيس الجمهورية الداعمة للقضية الفلسطينية

الجزائر - أكدت اللجنة الوزارية للفتوى اصطفافها خلف قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الداعمة للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة الوزارية للفتوى، أمس الخميس، أن أعضاءها ''يتابعون باهتمام ما يحدث لأهلنا في أرض فلسطين المحتلة من ظلم وعدوان وتقتيل للنساء والأطفال والشيوخ"، مضيفا "نعلن دعمنا الدائم واللامحدود للقضية الفلسطـينية جوهر قضايا أمتنا الإسلامية ونصطف خلف قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الداعمة للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضية فلسطين%.

ويأتي هذا البيان في إطار اللقاءات الدورية للجنة التي كانت قد انطلقت جلساتها الموسومة بـ : "فقه النوازل ... قواعد وضوابط"، بداية من 30 نوفمبر المنصرم ، حيث تمت خلالها مناقشة المسائل المستجدة لا سيما الواردة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".

وقد دار النقاش حول محاور تتعلق بالمعاملات المالية والعلاقات الاجتماعية وعلاقات العمل والوظائف والعلاقات الأسرية، الى جانب أحكام الهجرة والإقامة".

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اللجنة الوزارية للفتوى تؤكد اصطفافها خلف قرارات رئيس الجمهورية الداعمة للقضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : السبت, 09 ديسمبر 2023 08:16     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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