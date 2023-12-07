الجزائر-روسيا: قناتا الجزائر الدولية وروسيا اليوم بالعربية توقعان إتفاقية تعاون

و تنص الاتفاقية التي وقعها كل من المدير العام لقناة "AL24 News", سليم آقار ومديرة "RT Arabic", مايا مناع على تبادل المعلومات والبرامج التلفزيونية, وكذا التعاون في مجال تغطية الأحداث الدولية, لا سيما الدعم التقني المتبادل.

و بهذه المناسبة, أكد السيد آقار أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين" من خلال "تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات وتغطية الأحداث الدولية".

و من جانبها, اعتبرت السيدة مناع أن توقيع هذه المذكرة يمثل "لبنة جديدة" في "تعزيز العلاقات الاستراتيجية" بين الجزائر وروسيا في مجال الاتصال.

و أعلنت, بهذه المناسبة, عن افتتاح قناة "روسيا اليوم" (Russia Today ) مكتبا جهويا في الجزائر.