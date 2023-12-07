طاقة: تكوين فريق عمل بين خبراء محافظة الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية للصناعة النووية -

المجلس الشعبي الوطني: الاستماع إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -

مجلس الأمة: فايد يعرض نص قانون المالية ل2024 أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية -

16456 شهيدا و42250 جريحا منذ بدء العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية -

الهلال الأحمر الجزائري ينظم حملة للتبرع بالدم السبت المقبل بالعاصمة -

الوضع في فلسطين إختبار حقيقي لمصداقية المحكمة الجنائية الدولية -

إطلاق أول مشروعين لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة البحرية بالعاصمة في مارس -

ري: مشروع تحويل المياه بتينزواطين (عين قزام) سينطلق خلال 2024 -

سكن: تحويل أكثر من 8600 وحدة تابعة لمرقين خواص متعثرين إلى مرقين عموميين لإستكمالها -

مكافحة السرطان: مؤسستان إستشفائيتان جزائريتان تحصلان على إعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ك مركز إمتياز -

مسابقة وطنية لإختيار أحسن سيناريو لإنجاز فيلم حول الإمام المغيلي -

حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 402 آخرين خلال أسبوع -

دعوة إلى إستغلال الأرشيف التاريخي بالجزائر و خارجها للإستفادة مما يحتويه من رصيد -

مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: اعتماد اقتراح الجزائر المتعلق بالصناعة والاستثمار بإفريقيا -

حملة وطنية تحسيسية حول مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون عبر مساجد الوطن -

أمطار رعدية مرتقبة بشرق ووسط البلاد بداية من يوم غد الجمعة -

سرطان: مصالح خاصة بالعلاج الكيماوي والاشعاعي بالمستشفيات في نهاية 2026 -

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتفقد مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية -

التوقيع على اتفاقية لدعم التكوين بين المدرسة العليا للشرطة ونظيرتها من الدرك الوطني -