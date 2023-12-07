Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المجلس الشعبي الوطني: وزير المجاهدين يقدم عرضا حول قطاعه أمام اللجنة المختصة

  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 14:03     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني: وزير المجاهدين يقدم عرضا حول قطاعه أمام اللجنة المختصة

الجزائر- قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم الخميس، عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني حول إنجازات القطاع خلال الفترة الأخيرة التي تزامنت مع الإحتفال بستينية إسترجاع السيادة الوطنية.

و في هذا الصدد، اعتبر الوزير أن "نجاح هذه الاحتفالات على جميع الأصعدة جاء نتيجة العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لملف الذاكرة"، مشيرا الى أن هذه الاحتفالات "تميزت بانتهاج مقاربات جديدة تهدف إلى إشراك الشباب بطرق جديدة ومتميزة تناسقت مع طموحاتهم وآمالهم وتساوقت مع ما أتاحته التكنولوجيات الحديثة والثورة الرقمية".

و ذكر بالمناسبة أن قطاعه استفاد من عدة مشاريع للرقمنة، على غرار "نظام التسيير الالكتروني للمعلومة وللوثائق وربط المديريات الولائية للمجاهدين والمؤسسات تحت الوصاية بالألياف البصرية ومركز بيانات احتياطي"، إلى جانب "تحديث النظام المعلوماتي من خلال انجاز منصات رقمية وتطوير التطبيقات وتوفير الخدمات الالكترونية".

و في مجال التوثيق السمعي البصري, تطرق السيد ربيقة الى "إنجاز 18 عملا يتمثل في أشرطة وثائقية وأفلام التحريك بتقنية ثلاثية الأبعاد وأغاني وطنية مصورة", مشيرا إلى أنه "تم الانتهاء من إنجاز فيلم الشهيد العربي بن مهيدي وفيلم الشهيد زيغود يوسف, بينما يتم العمل حاليا على مواصلة إنجاز فيلمي سي الحواس والعقيد بوقرة".

و فيما تعلق باستخدام الرقمنة في مجال حماية الذاكرة, أكد الوزير أن قطاعه أطلق المنصة الرقمية التاريخية "جزائر المجد" وتطبيق الهاتف النقال "تاريخ الجزائر 1830- 1962".

و ضمن جهود توثيق الأعمال التاريخية ودعم الباحثين والأساتذة الجامعيين والطلبة, كشف الوزير عن "طبع أكثر من 150 كتابا تاريخيا و 20 عنوانا من سلسلة أمجاد الجزائر و10 نسخ من دليل المتحف الوطني للمجاهد بطريقة البراي بصور قابلة للمس (ثلاثية الأبعاد)".

و بالمناسبة، أكد السيد ربيقة أن قطاعه "يعمل بديناميكية أكبر تحسبا للذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحررية التي ستحييها الجزائر العام المقبل من خلال تسطير برامج ترقى إلى مستوى ثورة نوفمبر المجيدة".

آخر تعديل على الخميس, 07 ديسمبر 2023 16:03
كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الشعبي الوطني: وزير المجاهدين يقدم عرضا حول قطاعه أمام اللجنة المختصة
  أدرج يـوم : الخميس, 07 ديسمبر 2023 14:03     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

23.12.07

ري: مشروع تحويل المياه بتينزواطين (عين قزام) سينطلق خلال 2024

23.12.07

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تؤكد ضرورة تكثيف الدعم المادي للفلسطينيين

23.12.07

سكن: تحويل أكثر من 8600 وحدة تابعة لمرقين خواص متعثرين إلى مرقين عموميين لإستكمالها

23.12.07

الأونروا تعلن إستهداف 4 من مدارسها وإخلاء 5 أخرى من النازحين في قطاع غزة

23.12.07

الشروع قريبا في تصنيع كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون في الجزائر

23.12.07

مكافحة السرطان: مؤسستان إستشفائيتان جزائريتين تحصلان على إعتراف الوكالة الدولية للطاقة…

الأكثــر قـراءة

23.12.04

رئيس الجمهورية يجري حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر

23.12.05

مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس البرنامج السنوي لنشاطات لجنة الدفاع الوطني

23.12.05

ندوة الإعلام والتحديات الراهنة: إشادة بـ "النقلة النوعية" التي شهدها قطاع الإعلام في…

23.12.04

الموافقة على إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية موزمبيق

23.12.06

الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية

23.12.06

القيادة العامة للدرك الوطني تنظم يوما تكريميا على شرف الأسرة الإعلامية