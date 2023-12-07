المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة

الجزائر - ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني, خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس, السيد إبراهيم بوغالي, الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة, حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أنه تقرر استئناف الجلسات يوم الاثنين المقبل بتقديم ومناقشة قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.

وسيواصل المجلس أشغاله يومي الثلاثاء والأربعاء بتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

وبعد الموعد نصف الشهري المقرر لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 14 ديسمبر, سيعقد المجلس يوم الخميس 21 من نفس الشهر جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروعي القانونين سالفي الذكر, بالإضافة إلى القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال مزور.

وخلال ذات الاجتماع, أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات "تصريح نائب جديد يتعلق بحالة التنافي مع العهدة البرلمانية", كما تم النظر في "عدد من المسائل ذات طابع إداري", وفقا لذات المصدر.