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اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 14:01     الفئـة : الجـزائـر
اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات

الجزائر - ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الاربعاء، اجتماعا للحكومة تناول مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :

"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم 06 ديسمبر 2023، اجتماعا للحكومة تناول، على وجه الخصوص، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تيسمسيلت، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراضي لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات هذه الولاية.

كما تناول اجتماع الحكومة الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية على ضوء التوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى إثراء المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات الوطنية للتشاور مع الفاعلين ومهنيي الصناعة السينماتوغرافية، والتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال، فضلا عن ضبط آلية واضحة لتمويل المشاريع السينمائية".

آخر تعديل على الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 14:03
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اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 ديسمبر 2023 14:01     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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